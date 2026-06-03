В Москве объявили о старте патриотического форума "Эра побед"

Краткий пересказ от РИА ИИ В России стартовал Всероссийский патриотический форум "Эра побед", организованный НИЯУ МИФИ при поддержке Министерства просвещения России.

Программа форума включает очные и онлайн-мероприятия для школьников, курсы повышения квалификации для педагогов и фестиваль "Победа.Фест".

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В России стартовал Всероссийский патриотический форум "Эра побед", организованный НИЯУ МИФИ при поддержке Министерства просвещения России. В его программу войдут очные и онлайн-мероприятия для школьников, курсы повышения квалификации для педагогов и фестиваль "Победа.Фест". Какие знания и навыки получат участники форума и кто может принять в нем участие? Об этом организаторы рассказали в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

О задачах и программе форума "Эра побед" рассказала руководитель форума, начальник Управления внутренних коммуникаций Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Светлана Ганат.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Руководитель оргкомитета форума "Эра побед", начальник Управления внутренних коммуникаций Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Светлана Ганат © РИА Новости / Виталий Белоусов Руководитель оргкомитета форума "Эра побед", начальник Управления внутренних коммуникаций Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Светлана Ганат

"Говоря об "Эре побед", мы подразумеваем сто лет новейшей российской истории. За это время у нашей страны были победа в Великой Отечественной войне, мировое первенство в освоении космоса и атома, а также многие другие научные и военные достижения. И наша задача – сохранять у детей память об этой истории", – рассказала она.

Мероприятия форума, по информации организаторов, делятся на три ключевых блока. Первый из них – это мероприятия для школьников.

"На прошлой неделе мы провели для семиклассников из трех регионов мероприятие в Калужской области, в котором сочетались сразу три формата: военно-спортивная игра "Зарница", наша разработка – интеллектуальная игра "Эра Побед" и практикум по тактической медицине "Сохрани жизнь". Нам крайне важно, чтобы школьники не просто что-то знали, а чтобы могли отрабатывать и применять свои навыки на практике", – отметила она.

Вторым блоком форума станут программы повышения квалификации для педагогов и представителей администрации школ, сообщила Светлана Ганат.

"С одной стороны, мы дадим педагогам знания об истории советской и российской ядерной отрасли в качестве инструмента для патриотической работы с учениками. С другой стороны, мы будем разбирать с учителями разного рода педагогические ситуации. В качестве материала для разбора мы будем использовать видео с наших мероприятий со школьниками", – пояснила она.

По ее словам, педагоги завершат свое обучение проведением патриотических мероприятий среди учеников.

"Осенью мы пригласим классных руководителей на Всероссийский патриотический фестиваль "Победа.Фест", где они покажут свои лучшие практики. Мы соберем школьников и учащихся кадетских организаций, они выберут педагога, который провел лучшее мероприятие, и мы его наградим. Это мероприятие пройдет не только в Москве, но и на площадках в разных регионах страны", – рассказала Ганат.

Опытом патриотического воспитания суворовцев поделился начальник Тверского суворовского военного ордена Почета училища Минобороны России, генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Патриотизму нельзя научиться, его можно только прожить и впитать. Наш первый подход — это историческая сопричастность. Когда наши ребята надевают мундиры и алые погоны суворовцев, они становятся сопричастными к кадетскому братству, они помнят, что их прапрадеды освободили Европу от фашизма, а сегодня их отцы в ходе СВО успешно выполняют боевые задачи. Второй подход — это воспитание на традициях. Суворовцы дают клятву служить Родине и хорошо учиться, участвуют в военных парадах на Красной площади. Мы приглашаем на встречи с ребятами наших выпускников и известных людей, добившихся значительных результатов в своей деятельности, и ребята берут с них пример", – рассказал он.

Ляпоров подчеркнул значение педагогического принципа "делай как я" при воспитании патриотов.

"Наши воспитатели — это офицеры, которые прошли большой жизненный путь, выполняли свои задачи в горячих точках. И когда ребята на них смотрят, они берут с них пример. Вот эти подходы помогают нам выполнить нашу основную задачу — подготовить настоящих граждан и патриотов России", – отметил он.

Заместитель начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Екатерина Чижикова рассказала о научно-техническом направлении работы среди участников движения.

"В рамках нашей организации активно развивается направление "Юнтех", его участники получают новые знания, развивают компетенции в области научно-технического творчества и в дальнейшем проходят обучение в военных или гражданских технических вузах. Мы целенаправленно ищем таких ребят, и для них с 1 по 14 июля совместно с форумом "Эра побед" мы проведем специальную смену в ВДЦ "Смена". Там ребята пройдут подготовку и сыграют в замечательную игру "Эра побед", которая развивает стратегическое мышление. Сейчас, в условиях цифровизации, от ребят довольно сложно добиться системного мышления, и совместно с коллегами из НИЯУ МИФИ мы это направление выстраиваем", – заявила она.

Заместитель генерального директора Всероссийского детского центра "Орленок" Лариса Сайфутдинова высоко оценила опыт сотрудничества центра с НИЯУ МИФИ по проведению просветительских и патриотических мероприятий для школьников.

"Форум "Эра Победы" для нас станет еще одной образовательно-патриотической площадкой, где встретятся педагоги, ученые, инженеры и участники СВО. Благодаря совместным практикам и живому эмоциональному разговору научные знания, память о прошлом и культурные традиции станут общим достоянием для школьников и студентов. Наша ключевая задача – чтобы участники фестиваля могли полученные знания трансформировать в желание учиться дальше и двигаться в выбранном направлении. И мы считаем, что наши педагоги и вожатые должны тоже расти вместе с этим проектом. Поэтому мы планируем принять активное участие в программе повышения квалификации и готовы организовать онлайн-площадку для фестиваля "Победа Фест"", – подчеркнула она.

Ведущий консультант музея "АТОМ", советник Центра коммуникаций госкорпорации "Росатом" Михаил Полунин рассказал, почему история атомной отрасли станет основой исторического блока программы повышения квалификации педагогов.

"В основе современных и будущих побед страны лежат ее исторические победы. К сожалению, об истории создания атомной отрасли сегодня рассказывается не так много, а ведь это история подвига. Это самоотречение ученых, инженеров, разведчиков, которые работали вместе днем и ночью, и им удалось за четыре года создать ядерный щит страны. О патриотизме нужно говорить, показывая конкретные примеры того, как люди все отдавали своей стране. Первая в мире атомная станция, первый и единственный в мире атомный ледокол — это научно-технические победы, на основе которых сегодня "Росатом" и его базовый вуз НИЯУ МИФИ делают будущее", — отметил он.

Уникальные знания и наработки организаторов форума "Эра побед" внесут важный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи, сообщил начальник Военного учебного центра НИЯУ МИФИ, полковник Андрей Коростелев.

"Существуют разные траектории служения Отечеству. Среди них – получение высокотехнологичных специальностей и последующая работа на предприятиях ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" или служба в Вооруженных силах Российской Федерации на сложной технике, которая сейчас становится в строй. Сегодня в атомной отрасли работают и люди, которые ее создавали, и молодежь. Молодые люди видят, что атомная отрасль — это флагман не только российской, но и мировой экономики, поэтому они приходят к нам учиться", — заключил он.