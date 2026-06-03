"Ванкувер" заключил контракт с двукратным финалистом Кубка Гагарина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Илья Сафонов подписал однолетний двусторонний контракт с «Ванкувер Кэнакс».
- Генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон отметил сильные стороны Ильи Сафонова и его шансы побороться за место в составе команды.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Ванкувер Кэнакс" подписал контракт с российским нападающим Ильей Сафоновым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Двустороннее соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне Сафонов провел 88 матчей за казанский "Ак Барс" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф и набрал 42 очка (18 голов + 24 передачи). Вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы уступили ярославскому "Локомотиву".
"Илья провел сильный сезон в России и здорово проявил себя в плей-офф. Нам импонируют его габариты и стиль игры. В тренировочном лагере он получит отличный шанс побороться за место в составе команды", - заявил генеральный менеджер "Ванкувера" Райан Джонсон.
Сафонову 25 лет. На взрослом уровне он выступал за "Ак Барс" с 2020 года. Ранее форвард также выходил с казанской командой в финал Кубка Гагарина в 2023 году. Всего в КХЛ Сафонов провел 410 матчей и набрал 154 очка (75+79). В 2021 году "Чикаго Блэкхокс" выбрал россиянина на драфте НХЛ в шестом раунде.