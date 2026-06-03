Фетисов назвал логичным участие российских хоккеистов в Матче звезд НХЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах в Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что российские спортсмены входят в число лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).