Фетисов назвал логичным участие российских хоккеистов в Матче звезд НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что российские спортсмены входят в число лучших игроков НХЛ.
- НХЛ изменила формат Матча звезд: в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3».
- В турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Швеции и сборная мира, в которую войдут в том числе российские игроки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах в Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что российские спортсмены входят в число лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате "3 на 3", сообщается на сайте организации. На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, войдут в том числе российские игроки.
"Не вижу в этом новости. Матч звезд - это когда лучшие хоккеисты лиги встречаются и играют. Поскольку наши входят в их число, они все время участвуют", - сказал Фетисов.
Мероприятие пройдет 5-6 февраля в Нью-Йорке на домашней арене "Айлендерс".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.