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Фетисов назвал логичным участие российских хоккеистов в Матче звезд НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
13:58 03.06.2026 (обновлено: 14:01 03.06.2026)
Фетисов назвал логичным участие российских хоккеистов в Матче звезд НХЛ

Фетисов о Матче звезд НХЛ с россиянами: входят в число лучших, поэтому участвуют

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что российские спортсмены входят в число лучших игроков НХЛ.
  • НХЛ изменила формат Матча звезд: в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3».
  • В турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Швеции и сборная мира, в которую войдут в том числе российские игроки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах в Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что российские спортсмены входят в число лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате "3 на 3", сообщается на сайте организации. На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, войдут в том числе российские игроки.
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"Не вижу в этом новости. Матч звезд - это когда лучшие хоккеисты лиги встречаются и играют. Поскольку наши входят в их число, они все время участвуют", - сказал Фетисов.
Мероприятие пройдет 5-6 февраля в Нью-Йорке на домашней арене "Айлендерс".
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ХоккейСпортФинляндияКанадаСШАВячеслав ФетисовГосдума РФБилл ДэйлиНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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