ЕС рискует навсегда потерять российский рынок, заявил глава GIM Unimpresa

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, заявил, что Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не начнет искать новые формы торгово-экономического сотрудничества.
- По его словам, западные санкции привели к обратному эффекту и стимулировали модернизацию российской экономики.
- Торрембини подчеркнул, что отношения Европы с Россией никогда не будут такими, как прежде, и сторонам нужно искать новые варианты сотрудничества.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не опомнится и не начнет искать в нынешних условиях новые формы торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
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"Это непростой процесс, и Европе надо подключаться к нему, иначе она рискует опоздать, навсегда потерять российский рынок. Когда страны континента опомнятся, все будет занято китайскими и другими азиатскими компаниями", - добавил собеседник агентства.
При этом Торрембини убежден, что отношения Европы с Россией никогда не будут такими, как прежде.
"Многое за эти годы изменилось у и вас, и у нас. Вернуться в прошлое невозможно. Сегодня Европе и России нужно искать новые варианты, формы сотрудничества. И чем быстрее, тем лучше. В долгосрочной перспективе нам все равно не обойтись друг без друга. Мы соседи. Близки друг другу ментально, наши экономики, наконец, очень подходят друг другу", - подчеркнул глава GIM Unimpresa.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.