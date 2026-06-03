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ЕС рискует навсегда потерять российский рынок, заявил глава GIM Unimpresa - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:04 03.06.2026 (обновлено: 16:21 03.06.2026)
ЕС рискует навсегда потерять российский рынок, заявил глава GIM Unimpresa

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Европа рискует потерять российский рынок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВитторио Торрембини на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
Витторио Торрембини на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Витторио Торрембини на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, заявил, что Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не начнет искать новые формы торгово-экономического сотрудничества.
  • По его словам, западные санкции привели к обратному эффекту и стимулировали модернизацию российской экономики.
  • Торрембини подчеркнул, что отношения Европы с Россией никогда не будут такими, как прежде, и сторонам нужно искать новые варианты сотрудничества.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не опомнится и не начнет искать в нынешних условиях новые формы торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Западные санкции не напугали Москву, не поставили ее на колени. Они привели к обратному эффекту. Россия взялась за кардинальную модернизацию своей экономики", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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"Это непростой процесс, и Европе надо подключаться к нему, иначе она рискует опоздать, навсегда потерять российский рынок. Когда страны континента опомнятся, все будет занято китайскими и другими азиатскими компаниями", - добавил собеседник агентства.
При этом Торрембини убежден, что отношения Европы с Россией никогда не будут такими, как прежде.
"Многое за эти годы изменилось у и вас, и у нас. Вернуться в прошлое невозможно. Сегодня Европе и России нужно искать новые варианты, формы сотрудничества. И чем быстрее, тем лучше. В долгосрочной перспективе нам все равно не обойтись друг без друга. Мы соседи. Близки друг другу ментально, наши экономики, наконец, очень подходят друг другу", - подчеркнул глава GIM Unimpresa.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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