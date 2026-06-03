ЕС рискует навсегда потерять российский рынок, заявил глава GIM Unimpresa

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не опомнится и не начнет искать в нынешних условиях новые формы торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.