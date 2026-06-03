В последнее время произошел ряд очень странных событий, если смотреть на них изнутри России. Официальный Пекин опубликовал обращение к руководству Европейского союза, предостерегающее от введения санкций против китайских товаров, способных нарушить действующие экономические связи и текущий режим взаимной торговли. Для Китая подобная прямота и тон заявлений совершенно нехарактерны, и это наталкивает на мысль о неких глубоких и невидимых процессах, что происходят в тесно переплетенной глобальной экономике.

Крупные американские издания вроде Politico и The Wall Street Journal синхронно выдали подробные материалы на данную тему, и это весьма симптоматично, так как европейские агентства проигнорировали напрашивающиеся аналитические выкладки и ограничились пропагандистскими агитками, причем все источники используют единое эмоциональное клише "китайский шок 2.0". Западные СМИ бьют в колокола, призывая уже сегодня поставить заслон на пути китайских электромобилей, электроники, аккумуляторов, солнечных панелей, стали и химикатов.

Эта волна была запущена не вчера, и именно на нее отреагировал обычно сдержанный Пекин.

Мы, россияне, привыкли считать, что Брюссель не занимается ничем, кроме как накачиванием Украины оружием для продолжения войны с нашей страной. Это, конечно же, не так, но украинский кризис сыграл тут основополагающую роль. В памяти еще свеж нескончаемый поток алармистских репортажей и статей, где европейские политики и лидеры общественного мнения наперебой обсуждали стратегию Дональда Трампа, целью которой является разрушение ЕС как блока государств. Летом 2026-го Соединенные Штаты подмяли под себя все ресурсные остатки Украины, дистанцировавшись от самой войны и полностью переложив ее содержание на европейский бюджет. Однако именно фактор недружелюбной американской политики во многом спаял страны еврозоны, а ухудшение отношений с администрацией в Вашингтоне заставило Брюссель вспомнить о таких понятиях, как субъектность и независимость действий.

Как известно, у американского президента есть громадный пунктик относительно торгового дисбаланса в отношениях с Китаем. У Евросоюза, выползшего из-под давящей тени дядюшки Сэма, проблемы внезапно оказались идентичными.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Министерства торговой политики ЕС, по итогам прошлого года диспропорция во взаимной торговле составляет 360 миллиардов евро в пользу Китая. При этом годом ранее, в 2024-м, этот же показатель равнялся 312 миллиардам. Единственное направление, где европейская экономика показала рост, — это продажа услуг и сервисов. На этом ЕС в прошлом году выручил 48 миллиардов евро — в основном за счет получения роялти, продажи лицензий на технологии и изобретения, а также благодаря предоставлению узкоспециализированных технических (и не только) услуг. На этом позитив закончился.

Потому что в товарной торговле наблюдается практически катастрофа.

За весь прошлый год европейские производители продали в Китай различных товаров на 213 миллиардов евро, при этом встречный китайский импорт превысил 519 миллиардов. По направлениям импорт распределился следующим образом: электронное оборудование, электромобили, электроприборы и инструменты (186 миллиардов евро); продукция машиностроения, оборудование для АЭС, водогрейные котлы (120 миллиардов); органическая химия (38 миллиардов); автомобили различного профиля (33 миллиарда); строительные домокомплекты, осветительные приборы, мебель (24 миллиарда). Ну и далее длинный список из оптики, медицинского оборудования, игрушек, спортинвентаря, пластика, фармацевтических препаратов. К слову, импорт стали и алюминия, на который как на критически важный аспект ссылается Еврокомиссия, совокупно составляет 9,2 миллиарда евро.

Крупнейшими покупателями китайских товаров внутри ЕС внезапно оказались Польша, Чехия и Венгрия.

Процессы эти идут давно, поэтому еще в декабре 2023 года, то есть когда боевые действия на Украине только набирали обороты, Еврокомиссия приняла так называемый торговый механизм ACI (Anti-Coercion Instrument). Его суть, если кратко, в недопущении экономического принуждения и неравновесной торговли. В преамбуле сказано, что механизм разрабатывался с учетом нарастающих экономических разногласий с США и Китаем, однако это вовсе не помешало Урсуле фон дер Ляйен подписать торговое соглашение с Соединенными Штатами — тотально дискриминационное по отношению к собственным производителям.

Китаю же европейская бюрократия вменяет в вину протекционизм на государственном уровне, когда китайский реальный сектор поддерживают через широкий спектр финансовых и налоговых послаблений и преференций.

Как пишет Politico, в последние месяцы в Еврокомиссии активно обсуждается введение заградительных пошлин, призванных защитить внутреннее производство от лавины китайских товаров. Наиболее активно к обострению призывали Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Литва, однако испанцы по зрелому размышлению откочевали в стан умеренных и сегодня призывают не к войне, а к переговорам с Пекином. Показательна позиция Германии: Берлин явно выжидает и просчитывает возможные последствия, также придерживаясь переговорного трека.

Китай все это время тоже не спал и готовился. Седьмого апреля 2026 года в силу вступило постановление Госсовета № 834 с названием "Обеспечение безопасности цепочек поставок промышленных и прочих товаров". Правительство утвердило перечень ключевых направлений торговли, а китайские министерства и ведомства получили официальное право проводить сбор и анализ данных, а также расследования по всем фактам дискриминации китайской экспортной продукции. Причем применяться данные действия могут по отношению к государствам, регионам и международным организациям. Отдельно оговорен запрет несанкционированного аудита деятельности китайских компаний. В случае кризисных явлений и враждебных действий Государственный совет КНР имеет право использовать для защиты своих поставщиков средства из национального резерва.