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СМИ: ЕС обсуждает назначение высокого представителя по диалогу с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
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16:22 03.06.2026
СМИ: ЕС обсуждает назначение высокого представителя по диалогу с Россией

Monde: ЕС обсуждает назначение высокого представителя по диалогу с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз обсуждает идею назначения высокого представителя по вопросам диалога с Россией на протяжении нескольких недель.
  • Среди возможных кандидатов на роль переговорщиков с Россией упоминаются экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и другие европейские политики.
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз обсуждает идею назначения высокого представителя по вопросам диалога с Россией на протяжении нескольких недель, сообщает французская газета Monde.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре переговорщика с Россией.
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"Идея назначения высокого представителя (по диалогу с Россией - ред.) обсуждается в канцеляриях ЕС уже несколько недель", - говорится в публикации.
При этом в некоторых европейских странах уверены, что этот проект успехом не увенчается, поскольку Россия якобы "не будет вести переговоры с (европейским) бюрократом". В частности, такого мнения придерживается Франция, уточняет Monde.
В качестве возможных кандидатов на роль переговорщиков с Россией уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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