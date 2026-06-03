Миллер провел встречу с заместителем премьера Узбекистана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили ход сотрудничества в газовой сфере, сообщила компания.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.