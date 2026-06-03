Миллер провел встречу с заместителем премьера Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миллер и заместитель премьера Узбекистана Ходжаев обсудили ход сотрудничества в газовой сфере на встрече в рамках ПМЭФ.
- "Газпром" обеспечивает надежные поставки газа в Узбекистан, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили ход сотрудничества в газовой сфере, сообщила компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева. Стороны рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере. Отмечено, что "Газпром" обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.