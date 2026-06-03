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Миллер провел встречу с заместителем премьера Узбекистана - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:38 03.06.2026 (обновлено: 16:44 03.06.2026)
Миллер провел встречу с заместителем премьера Узбекистана

Миллер провел встречу с заместителем премьера Узбекистана Ходжаевым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алексей Миллер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миллер и заместитель премьера Узбекистана Ходжаев обсудили ход сотрудничества в газовой сфере на встрече в рамках ПМЭФ.
  • "Газпром" обеспечивает надежные поставки газа в Узбекистан, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили ход сотрудничества в газовой сфере, сообщила компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева. Стороны рассмотрели ход сотрудничества в газовой сфере. Отмечено, что "Газпром" обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026УзбекистанЭкономикаАлексей МиллерГазпром
 
 
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