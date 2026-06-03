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Пересматривать видеозаписи ЕГЭ бессмысленно, считает заслуженный учитель - РИА Новости, 03.06.2026
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18:15 03.06.2026 (обновлено: 18:17 03.06.2026)
Пересматривать видеозаписи ЕГЭ бессмысленно, считает заслуженный учитель

Пратусевич: пересматривать видео после ЕГЭ бессмысленно, если не было замечаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный учитель России Максим Пратусевич считает, что пересматривать видеозаписи ЕГЭ на предмет нарушений бессмысленно, если во время экзамена не было замечаний.
  • Пратусевич отметил, что камеры в аудиториях не позволяют разглядеть, какая бумага используется экзаменуемыми, и напомнил о презумпции невиновности.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Видеозаписи на предмет нарушений бессмысленно пересматривать после ЕГЭ, если во время самого экзамена не было замечаний со стороны организаторов и онлайн-наблюдателей, считает заслуженный учитель России, директор петербургского лицея № 239 Максим Пратусевич.
Как ранее сообщало РИА Новости, ученику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, который был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки. Экзамен прошел без замечаний, ученик не удалялся из аудитории, но позже комиссия на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги "неустановленного формата". Суд не нашел на записи доказательств нарушения и восстановил справедливость. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе.
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"Камеры, которые установлены в аудиториях, не позволяют разглядеть, что за бумага используется экзаменуемыми. Если во время экзамена организаторы в аудитории ничего не заметили, если онлайн-наблюдение не просигналило, то после драки кулаками не машут", - сказал Пратусевич газете ВЗГЛЯД.
Педагог также напомнил о презумпции невиновности, согласно которой любой человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана.
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