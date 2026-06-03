Пересматривать видеозаписи ЕГЭ бессмысленно, считает заслуженный учитель

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Видеозаписи на предмет нарушений бессмысленно пересматривать после ЕГЭ, если во время самого экзамена не было замечаний со стороны организаторов и онлайн-наблюдателей, считает заслуженный учитель России, директор петербургского лицея № 239 Максим Пратусевич.

Как ранее сообщало РИА Новости, ученику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, который был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки. Экзамен прошел без замечаний, ученик не удалялся из аудитории, но позже комиссия на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги "неустановленного формата". Суд не нашел на записи доказательств нарушения и восстановил справедливость. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе.