Врач рассказала, как выпускникам психологически готовиться к ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Клинический психолог Анна Саулина сообщила, что волнение во время экзамена может блокировать работу префронтальной коры мозга, отвечающей за контроль, логику и память.

Психолог порекомендовала выпускникам упражнения для контроля мыслей, эмоций и реакций, например, придумать действие-якорь спокойствия перед началом испытания и легализовать право на ошибку.

Врач рекомендовала за месяц до экзамена начать практиковать решение заданий в условиях, приближенных к реальным, наладить информационную гигиену и соблюдать режим сна.

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Выпускникам в период подготовки к ЕГЭ нужно научиться контролировать мысли, эмоции и реакции и управлять ими, чтобы избежать ситуации, когда знаешь, но не можешь вспомнить, сообщила РИА Новости клинический психолог клиники "СОВА", КПТ-терапевт, супервизор Анна Саулина.

"Волнение (экзаменационная тревога) физиологически блокирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль, логику и память. Ребенок "знает", но не может "вспомнить". Поэтому важно натренировать навык работы с мыслями, эмоциями и реакциями заранее", - рассказала Саулина.

Психолог порекомендовала выпускникам ряд упражнений, которые помогут контролировать свои мысли, эмоции и реакции. Например, сначала нужно задуматься, что будет, есть набрать мало баллов, и осознать, что варианты есть в любом случае. Еще нужно понять, что ЕГЭ показывает уровень знаний по предмету на данный момент, а не характеризует личность или будущую успешность.

Саулина дала совет, как вести себя на экзамене. Нужно придумать простое действие перед началом испытания. Например, длинный выдох, глубокий вдох, улыбнуться - как якорь спокойствия. Сначала делать легкое - посмотреть весь вариант, сделать то, что знаешь точно. Это дает выброс дофамина и придает уверенности. Также нужно легализовать право на ошибку - лучше разрешить себе не знать ответа на один вопрос и потерять один первичный балл, чем потратить 20 минут и получить паническую атаку.

"Эти и другие упражнения лучше начать практиковать заранее, чтобы в ситуации стресса они действительно смогли сработать", - отметила психолог.