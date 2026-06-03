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Врач рассказала, как выпускникам психологически готовиться к ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2026
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03:47 03.06.2026 (обновлено: 10:30 03.06.2026)
Врач рассказала, как выпускникам психологически готовиться к ЕГЭ

РИА Новости: выпускникам в период подготовки к ЕГЭ нужно контролировать мысли

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клинический психолог Анна Саулина сообщила, что волнение во время экзамена может блокировать работу префронтальной коры мозга, отвечающей за контроль, логику и память.
  • Психолог порекомендовала выпускникам упражнения для контроля мыслей, эмоций и реакций, например, придумать действие-якорь спокойствия перед началом испытания и легализовать право на ошибку.
  • Врач рекомендовала за месяц до экзамена начать практиковать решение заданий в условиях, приближенных к реальным, наладить информационную гигиену и соблюдать режим сна.
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Выпускникам в период подготовки к ЕГЭ нужно научиться контролировать мысли, эмоции и реакции и управлять ими, чтобы избежать ситуации, когда знаешь, но не можешь вспомнить, сообщила РИА Новости клинический психолог клиники "СОВА", КПТ-терапевт, супервизор Анна Саулина.
"Волнение (экзаменационная тревога) физиологически блокирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль, логику и память. Ребенок "знает", но не может "вспомнить". Поэтому важно натренировать навык работы с мыслями, эмоциями и реакциями заранее", - рассказала Саулина.
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Психолог порекомендовала выпускникам ряд упражнений, которые помогут контролировать свои мысли, эмоции и реакции. Например, сначала нужно задуматься, что будет, есть набрать мало баллов, и осознать, что варианты есть в любом случае. Еще нужно понять, что ЕГЭ показывает уровень знаний по предмету на данный момент, а не характеризует личность или будущую успешность.
Саулина дала совет, как вести себя на экзамене. Нужно придумать простое действие перед началом испытания. Например, длинный выдох, глубокий вдох, улыбнуться - как якорь спокойствия. Сначала делать легкое - посмотреть весь вариант, сделать то, что знаешь точно. Это дает выброс дофамина и придает уверенности. Также нужно легализовать право на ошибку - лучше разрешить себе не знать ответа на один вопрос и потерять один первичный балл, чем потратить 20 минут и получить паническую атаку.
"Эти и другие упражнения лучше начать практиковать заранее, чтобы в ситуации стресса они действительно смогли сработать", - отметила психолог.
Также врач порекомендовала за месяц до экзамена начать практиковать ситуации, близкие к реальной: пробовать решать задания дома без телефона, по таймеру. Мозг должен привыкнуть к формату. Кроме того, за пару недель до ЕГЭ наладить информационную гигиену: исключить чтение форумов со "страшилками" и обсуждение прогнозов с тревожными одноклассниками. По словам врача, критически важным остается режим сна, потому что недосып повышает уровень кортизола, который ухудшает в свою очередь работу памяти.
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