Глава Рособрнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с плохим почерком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, дополнительно проверят педагоги.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически ноль баллов, их дополнительно проверят педагоги, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Вторую часть всегда проверяют педагоги. Часть с коротким ответом обрабатывается компьютером, и регламентом предусмотрено в обоих случаях дополнительное внимание. Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа", - сказал Музаев.
Ранее Рособрнадзор определил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов №1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части.
Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня.