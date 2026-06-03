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Глава Рособрнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с плохим почерком - РИА Новости, 03.06.2026
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02:07 03.06.2026 (обновлено: 10:04 03.06.2026)
Глава Рособрнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с плохим почерком

РИА Новости: бланки ЕГЭ с плохим почерком дополнительно проверят педагоги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, дополнительно проверят педагоги.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически ноль баллов, их дополнительно проверят педагоги, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Вторую часть всегда проверяют педагоги. Часть с коротким ответом обрабатывается компьютером, и регламентом предусмотрено в обоих случаях дополнительное внимание. Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа", - сказал Музаев.
Ранее Рособрнадзор определил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов №1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части.
Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня.
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