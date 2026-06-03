Зырянов назвал забавным вопрос о возможном подписании Дзюбы в "Зенит"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов назвал забавным вопрос журналиста РИА Новости о возможном возвращении в команду нападающего Артема Дзюбы, который после ухода из "Акрона" находится в статусе свободного агента.