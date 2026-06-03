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Зырянов назвал забавным вопрос о возможном подписании Дзюбы в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
09:52 03.06.2026
Зырянов назвал забавным вопрос о возможном подписании Дзюбы в "Зенит"

Глава "Зенита" Зырянов назвал забавным вопрос о возможном подписании Дзюбы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Зырянов, председатель правления «Зенита», назвал забавным вопрос о возможном возвращении Артема Дзюбы в команду.
  • «Зенит» уже приступил к трансферной кампании и подписал первого новичка — колумбийского защитника Кевина Андраде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов назвал забавным вопрос журналиста РИА Новости о возможном возвращении в команду нападающего Артема Дзюбы, который после ухода из "Акрона" находится в статусе свободного агента.
Ранее 37-летний форвард объявил о намерении продолжить карьеру в России. "Зенит", в свою очередь, уже приступил к трансферной кампании, подписав первого новичка - колумбийского защитника Кевина Андраде.
"Забавный вопрос", - сказал Зырянов, отвечая на вопрос об интересе к Дзюбе во время летней трансферной кампании, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ФутболСпортСуперкубок России по футболуКонстантин ЗыряновАртём ДзюбаКевин АндрадеЗенитАкрон (Тольятти)
 
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