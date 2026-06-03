Зырянов назвал забавным вопрос о возможном подписании Дзюбы в "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константин Зырянов, председатель правления «Зенита», назвал забавным вопрос о возможном возвращении Артема Дзюбы в команду.
- «Зенит» уже приступил к трансферной кампании и подписал первого новичка — колумбийского защитника Кевина Андраде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов назвал забавным вопрос журналиста РИА Новости о возможном возвращении в команду нападающего Артема Дзюбы, который после ухода из "Акрона" находится в статусе свободного агента.
Ранее 37-летний форвард объявил о намерении продолжить карьеру в России. "Зенит", в свою очередь, уже приступил к трансферной кампании, подписав первого новичка - колумбийского защитника Кевина Андраде.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.