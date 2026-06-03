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На стенде Смоленской области на ПМЭФ-2026 показали разведывательные дроны - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:18 03.06.2026
На стенде Смоленской области на ПМЭФ-2026 показали разведывательные дроны

На стенде Смоленской области на ПМЭФ-2026 показали разведывательные дроны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПМЭФ-2026. Работа форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде Смоленской области на площадке ПМЭФ представлены различные беспилотные системы для разведки и эвакуации раненых, а также для снабжения подразделений.
  • Кроме того, на стенде представлен квадрокоптер с машинным зрением и другие экспонаты, включая мотоцикл «Минск», оружие для игры в лазертаг и смоленские бриллианты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Разведывательные беспилотные аппараты представлены на стенде Смоленской области на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Так, на стенде региона представлена беспилотная система для разведки и эвакуации раненых, беспилотная система, предназначенная для разведки, и квадрокоптер с машинным зрением, рассказала РИА Новости сотрудница стенда.
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Кроме того, на стенде представлен робот, предназначенный для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.
Также на стенде можно увидеть мотоцикл "Минск", оружие для игры в лазертаг и смоленские бриллианты.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Смоленская область
 
 
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