На стенде Смоленской области на ПМЭФ-2026 показали разведывательные дроны

Краткий пересказ от РИА ИИ На стенде Смоленской области на площадке ПМЭФ представлены различные беспилотные системы для разведки и эвакуации раненых, а также для снабжения подразделений.

Кроме того, на стенде представлен квадрокоптер с машинным зрением и другие экспонаты, включая мотоцикл «Минск», оружие для игры в лазертаг и смоленские бриллианты.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Разведывательные беспилотные аппараты представлены на стенде Смоленской области на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Так, на стенде региона представлена беспилотная система для разведки и эвакуации раненых, беспилотная система, предназначенная для разведки, и квадрокоптер с машинным зрением, рассказала РИА Новости сотрудница стенда.

Кроме того, на стенде представлен робот, предназначенный для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.

Также на стенде можно увидеть мотоцикл "Минск", оружие для игры в лазертаг и смоленские бриллианты.