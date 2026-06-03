Украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга.
- Есть пострадавшие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Петербурга, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба администрации главы города.
"Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. <...> Погибших нет", — говорится в заявлении.
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