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Додон рассказал, при каком условии возможен вывод российских военных из ПМР - РИА Новости, 03.06.2026
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13:39 03.06.2026 (обновлено: 13:40 03.06.2026)
Додон рассказал, при каком условии возможен вывод российских военных из ПМР

Додон: вывод военных РФ из ПМР возможен при решении приднестровского конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вывод российских военных из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен только в рамках политического решения приднестровского конфликта, заявил Игорь Додон.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вывод российских военных из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен только рамках политического решения приднестровского конфликта, заявил РИА Новости экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон.
Согласно соглашению о принципах мирного урегулирования от 1992 года, российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Приднестровье для обеспечения безопасности. Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
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"Там есть миротворцы, которые работают по мандату ОБСЕ. Есть ОГРВ. Миротворцев зачем трогать, если они обеспечивают мир, у нас никаких проблем не было. По ОГРВ - эти тысяча-полторы солдат должны уйти оттуда… Но только в рамках политического решения приднестровского конфликта", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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