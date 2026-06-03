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Додон призвал создать неформальную группу дружбы Молдавии и России - РИА Новости, 03.06.2026
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11:21 03.06.2026
Додон призвал создать неформальную группу дружбы Молдавии и России

Додон призвал создать межпарламентскую группу дружбы Молдавии с РФ и Белоруссией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ заявил о необходимости создать неформальную межпарламентскую группу дружбы с Россией и Белоруссией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Депутатам парламента Молдавии необходимо инициировать создание неформальной межпарламентской группы дружбы с Россией и Белоруссией из-за отсутствия официального диалога, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер оппозиционной партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
"Впервые за 35 лет независимости у нас нету группы дружбы межпарламентской с Россией и Белорусссией. Так давайте, если нету официальной, давайте неформально", - заявил Додон в ходе бизнес-диалога "Россия – Молдавия" в рамках форума.
Он уточнил, что в Санкт-Петербург на форум прибыли четыре оппозиционных депутата молдавского парламента, включая Зинаиду Гречаную и Владимира Бурдужу, которые готовы развивать рабочие контакты.
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РоссияМолдавияБелоруссияИгорь ДодонЗинаида Гречаный
 
 
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