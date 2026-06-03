Додон призвал создать неформальную группу дружбы Молдавии и России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ заявил о необходимости создать неформальную межпарламентскую группу дружбы с Россией и Белоруссией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Депутатам парламента Молдавии необходимо инициировать создание неформальной межпарламентской группы дружбы с Россией и Белоруссией из-за отсутствия официального диалога, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер оппозиционной партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Он уточнил, что в Санкт-Петербург на форум прибыли четыре оппозиционных депутата молдавского парламента, включая Зинаиду Гречаную и Владимира Бурдужу, которые готовы развивать рабочие контакты.