Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

Пушилин рассказал о соглашениях, заключенных на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ ДНР заключила соглашения с российскими компаниями "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина" в рамках ПМЭФ.

Соглашение с "Миранда-медиа" и Банком "Россия" направлено на увеличение количества базовых станций связи и улучшение доступности мобильной связи и интернета для жителей ДНР.

Соглашение с "Красная машина" нацелено на развитие детского спорта и хоккея в доступных формах, а проект с "Восток-Медиа" предполагает демонстрацию образа Донбасса на рекламных носителях в течение года.

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Донецкая Народная Республика в рамках ПМЭФ заключила соглашения с рядом российских компаний, среди которых "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина", рассказал в интервью РИА Новости на полях форума глава ДНР Денис Пушилин.

"На сегодняшний день уже подписаны ряд соглашений, в том числе и трехстороннее соглашение с "Миранда-медиа" и с Банком "Россия". Это вопросы технологического суверенитета, это развитие и увеличение количества базовых станций (связи - ред.)", - сказал Пушилин

Он добавил, что в рамках договора доступность и возможности мобильной связи, мобильного интернета, широкополосного интернета для жителей республики будет увеличена.

"Было подписано соглашение с автономной некоммерческой организацией "Красная машина". В первую очередь интересует детский спорт и развитие хоккея, причем в доступных формах, как дворовой хоккей", - отметил Пушилин.

Глава республики добавил, что для появления профессиональных хоккеистов в ДНР необходимо развитие массовости для хоккея, как вида спорта, на территории республики.

"Также мы сегодня подписали соглашение с "Восток-Медиа" - оператором наружной рекламы. Проект включает в себя демонстрацию на рекламных носителях по территории республики - что такое Донбасс . Через героев, через достижения Донбасса и через формирование образа будущего", - отметил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что социальный проект продлится один год.