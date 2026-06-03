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Пушилин рассказал о соглашениях, заключенных на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:51 03.06.2026
Пушилин рассказал о соглашениях, заключенных на ПМЭФ

Пушилин: ДНР заключила соглашения с несколькими российскими компаниями на ПМЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ДНР заключила соглашения с российскими компаниями "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина" в рамках ПМЭФ.
  • Соглашение с "Миранда-медиа" и Банком "Россия" направлено на увеличение количества базовых станций связи и улучшение доступности мобильной связи и интернета для жителей ДНР.
  • Соглашение с "Красная машина" нацелено на развитие детского спорта и хоккея в доступных формах, а проект с "Восток-Медиа" предполагает демонстрацию образа Донбасса на рекламных носителях в течение года.
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Донецкая Народная Республика в рамках ПМЭФ заключила соглашения с рядом российских компаний, среди которых "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина", рассказал в интервью РИА Новости на полях форума глава ДНР Денис Пушилин.
"На сегодняшний день уже подписаны ряд соглашений, в том числе и трехстороннее соглашение с "Миранда-медиа" и с Банком "Россия". Это вопросы технологического суверенитета, это развитие и увеличение количества базовых станций (связи - ред.)", - сказал Пушилин.
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Он добавил, что в рамках договора доступность и возможности мобильной связи, мобильного интернета, широкополосного интернета для жителей республики будет увеличена.
"Было подписано соглашение с автономной некоммерческой организацией "Красная машина". В первую очередь интересует детский спорт и развитие хоккея, причем в доступных формах, как дворовой хоккей", - отметил Пушилин.
Глава республики добавил, что для появления профессиональных хоккеистов в ДНР необходимо развитие массовости для хоккея, как вида спорта, на территории республики.
"Также мы сегодня подписали соглашение с "Восток-Медиа" - оператором наружной рекламы. Проект включает в себя демонстрацию на рекламных носителях по территории республики - что такое Донбасс. Через героев, через достижения Донбасса и через формирование образа будущего", - отметил Пушилин.
Глава региона подчеркнул, что социальный проект продлится один год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Донецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
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