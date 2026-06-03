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Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 03.06.2026 (обновлено: 23:46 03.06.2026)
Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус Москва — Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва — Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус Москва — Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево.
  • По данным Минздрава, восемь человек погибли, 11 — получили ранения.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главный редактор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поддержку пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево.
"Если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно поможем", — говорится в ее сообщении на платформе "Макс".
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Енакиево
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Рано утром 3 июня украинский ударный дрон атаковал рейсовый автобус в городе Енакиево в ДНР.

Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево

Рано утром 3 июня украинский ударный дрон атаковал рейсовый автобус в городе Енакиево в ДНР.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 7
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.

Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево

Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 7
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Девять пострадавших находятся в больницах, среди них есть ребенок. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое.

Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево

Девять пострадавших находятся в больницах, среди них есть ребенок. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 7
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Автобус направлялся из Подольска в Симферополь, в нем ехали пассажиры из разных регионов.

Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево

Автобус направлялся из Подольска в Симферополь, в нем ехали пассажиры из разных регионов.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 7
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 7
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По данным следствия, ВСУ применили беспилотник иностранного производства. Все фрагменты и осколки направят на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.

Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево

По данным следствия, ВСУ применили беспилотник иностранного производства. Все фрагменты и осколки направят на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 7
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар по автобусу охотой на людей. Россия передаст все детали и доказательства преступления киевского режима своим дипломатам на международных площадках.

Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар по автобусу охотой на людей. Россия передаст все детали и доказательства преступления киевского режима своим дипломатам на международных площадках.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 7

Рано утром 3 июня украинский ударный дрон атаковал рейсовый автобус в городе Енакиево в ДНР.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 7

Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 7

Девять пострадавших находятся в больницах, среди них есть ребенок. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 7

Автобус направлялся из Подольска в Симферополь, в нем ехали пассажиры из разных регионов.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 7

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 7

По данным следствия, ВСУ применили беспилотник иностранного производства. Все фрагменты и осколки направят на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 7

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар по автобусу охотой на людей. Россия передаст все детали и доказательства преступления киевского режима своим дипломатам на международных площадках.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 7
Главред добавила, что у нее нет слов, чтобы комментировать преступления киевского режима.
Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус ПодольскСимферополь сегодня утром. По данным Минздрава, погибли восемь человек, 11 пострадали. Как сообщили РИА Новости в следственных органах, противник использовал беспилотник самолетного типа иностранного производства. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Захарова о приезде журналиста BBC на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Журналист Би-би-си после слов Захаровой обещал осветить теракт в Енакиево
Вчера, 17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоМаргарита СимоньянПодольскСимферопольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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