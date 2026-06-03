Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Енакиево

Рано утром 3 июня украинский ударный дрон атаковал рейсовый автобус в городе Енакиево в ДНР.
Рано утром 3 июня украинский ударный дрон атаковал рейсовый автобус в городе Енакиево в ДНР.
Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.
Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.
Девять пострадавших находятся в больницах, среди них есть ребенок. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое.
Девять пострадавших находятся в больницах, среди них есть ребенок. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое.
Автобус направлялся из Подольска в Симферополь, в нем ехали пассажиры из разных регионов.
Автобус направлялся из Подольска в Симферополь, в нем ехали пассажиры из разных регионов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По данным следствия, ВСУ применили беспилотник иностранного производства. Все фрагменты и осколки направят на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.
По данным следствия, ВСУ применили беспилотник иностранного производства. Все фрагменты и осколки направят на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар по автобусу охотой на людей. Россия передаст все детали и доказательства преступления киевского режима своим дипломатам на международных площадках.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар по автобусу охотой на людей. Россия передаст все детали и доказательства преступления киевского режима своим дипломатам на международных площадках.