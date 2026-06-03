Депутат АдГ поблагодарил Дмитриева за встречу на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер поблагодарил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева за встречу на полях ПМЭФ и подчеркнул важность мирного диалога между странами.

"Спасибо, Кирилл. Было приятно познакомиться. Сейчас, когда многим кажется комфортнее вступать в конфронтацию, чем в разговор, подлинный диалог важен как никогда. Настоящий прогресс начинается тогда, когда люди готовы говорить друг с другом, а не друг о друге", - написал Фронмайер в соцсети X.