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Депутат АдГ поблагодарил Дмитриева за встречу на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:32 03.06.2026
Депутат АдГ поблагодарил Дмитриева за встречу на ПМЭФ

Депутат АдГ Фронмайер поблагодарил Дмитриева за встречу на ПМЭФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер встретился с Кириллом Дмитриевым.
  • На встрече обсуждалось возобновление бизнес-диалога между Россией, Германией и США.
  • Фронмайер подчеркнул важность мирного диалога между странами и возможности для мирного урегулирования конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер поблагодарил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева за встречу на полях ПМЭФ и подчеркнул важность мирного диалога между странами.
Ранее Дмитриев написал на своей странице в соцсети Х, что встретился с Фронмайером и обсудил с ним возобновление бизнес-диалога между Россией, Германией и США. Дмитриев также опубликовал совместную фотографию с Фронмайером.
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"Спасибо, Кирилл. Было приятно познакомиться. Сейчас, когда многим кажется комфортнее вступать в конфронтацию, чем в разговор, подлинный диалог важен как никогда. Настоящий прогресс начинается тогда, когда люди готовы говорить друг с другом, а не друг о друге", - написал Фронмайер в соцсети X.
Депутат от АдГ оценил представленную ему возможность из первых уст услышать о текущих усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Фронмайер отметил, что очень часто дискуссии строятся на предположениях, а не на прямом обмене мнениями. По его словам, возможности для мирного урегулирования существуют и заслуживают самого серьезного и настойчивого рассмотрения.
"Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями и надеюсь, что в будущем он перерастет в трехсторонний диалог", - добавил Фронмайер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияГерманияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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