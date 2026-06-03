Депутат АдГ поблагодарил Дмитриева за встречу на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер встретился с Кириллом Дмитриевым.
- На встрече обсуждалось возобновление бизнес-диалога между Россией, Германией и США.
- Фронмайер подчеркнул важность мирного диалога между странами и возможности для мирного урегулирования конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер поблагодарил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева за встречу на полях ПМЭФ и подчеркнул важность мирного диалога между странами.
"Спасибо, Кирилл. Было приятно познакомиться. Сейчас, когда многим кажется комфортнее вступать в конфронтацию, чем в разговор, подлинный диалог важен как никогда. Настоящий прогресс начинается тогда, когда люди готовы говорить друг с другом, а не друг о друге", - написал Фронмайер в соцсети X.
Депутат от АдГ оценил представленную ему возможность из первых уст услышать о текущих усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Фронмайер отметил, что очень часто дискуссии строятся на предположениях, а не на прямом обмене мнениями. По его словам, возможности для мирного урегулирования существуют и заслуживают самого серьезного и настойчивого рассмотрения.
"Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями и надеюсь, что в будущем он перерастет в трехсторонний диалог", - добавил Фронмайер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.