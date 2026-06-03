РФПИ подпишет на ПМЭФ семь соглашений со странами Глобального Юга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме семь соглашений со странами Глобального Юга.
- Соглашения охватывают высокие технологии, агросектор, инфраструктуру и другие ведущие сектора для инвестиций.
- РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам, а также в мероприятиях молодежного дня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) семь соглашений со странами Глобального Юга, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы подпишем 7 соглашений со странами Глобального Юга. Это и высокие технологии, и агросектор, и инфраструктура, многие ведущие сектора для инвестиций", - сказал Дмитриев журналистам.
Он подчеркнул, что РФПИ продолжает активно взаимодействовать с арабскими, ближневосточными и азиатскими партнерами.
По его словам, РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам.
"И также самое активное участие в молодежном дне. И мы считаем, что работа с молодежью, обмен мнениями с молодежью, это очень важно", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.