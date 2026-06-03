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РФПИ подпишет на ПМЭФ семь соглашений со странами Глобального Юга - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:16 03.06.2026
РФПИ подпишет на ПМЭФ семь соглашений со странами Глобального Юга

Дмитриев: РФПИ подпишет на ПМЭФ 7 соглашений со странами Глобального Юга

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме семь соглашений со странами Глобального Юга.
  • Соглашения охватывают высокие технологии, агросектор, инфраструктуру и другие ведущие сектора для инвестиций.
  • РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам, а также в мероприятиях молодежного дня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) семь соглашений со странами Глобального Юга, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы подпишем 7 соглашений со странами Глобального Юга. Это и высокие технологии, и агросектор, и инфраструктура, многие ведущие сектора для инвестиций", - сказал Дмитриев журналистам.
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Он подчеркнул, что РФПИ продолжает активно взаимодействовать с арабскими, ближневосточными и азиатскими партнерами.
По его словам, РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам.
"И также самое активное участие в молодежном дне. И мы считаем, что работа с молодежью, обмен мнениями с молодежью, это очень важно", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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