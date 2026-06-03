РФПИ подпишет на ПМЭФ семь соглашений со странами Глобального Юга

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме семь соглашений со странами Глобального Юга.

Соглашения охватывают высокие технологии, агросектор, инфраструктуру и другие ведущие сектора для инвестиций.

РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам, а также в мероприятиях молодежного дня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) семь соглашений со странами Глобального Юга, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы подпишем 7 соглашений со странами Глобального Юга. Это и высокие технологии, и агросектор, и инфраструктура, многие ведущие сектора для инвестиций", - сказал Дмитриев журналистам.

Он подчеркнул, что РФПИ продолжает активно взаимодействовать с арабскими, ближневосточными и азиатскими партнерами.

По его словам, РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам.

"И также самое активное участие в молодежном дне. И мы считаем, что работа с молодежью, обмен мнениями с молодежью, это очень важно", - заключил он.