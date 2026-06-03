Дмитриев на ПМЭФ встретится с представителем АдГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал встречу на полях ПМЭФ с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии".