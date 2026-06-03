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Дмитриев на ПМЭФ встретится с представителем АдГ - РИА Новости, 03.06.2026
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08:05 03.06.2026
Дмитриев на ПМЭФ встретится с представителем АдГ

Дмитриев анонсировал встречу с представителем "Альтернативы для Германии"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии» на полях ПМЭФ.
  • Немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступает за восстановление «Северных потоков» и партнерства с Россией.
  • Депутаты бундестага от АдГ Штеффен Котре и Маркус Фронмайер планируют принять участие в ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал встречу на полях ПМЭФ с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии".
"И мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии", которая тоже выступает за восстановление "Северных потоков", которая выступает за восстановление партнерства с Россией", - сказал Дмитриев журналистам.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава саксонского отделения этой партии подтвердили РИА Новости, что планируют принять участие в ПМЭФ. О получении приглашения для участия в ПМЭФ также сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевШтеффен КотреРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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