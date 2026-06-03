Дмитриев на ПМЭФ встретится с представителем АдГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии» на полях ПМЭФ.
- Немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступает за восстановление «Северных потоков» и партнерства с Россией.
- Депутаты бундестага от АдГ Штеффен Котре и Маркус Фронмайер планируют принять участие в ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал встречу на полях ПМЭФ с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии".
"И мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии", которая тоже выступает за восстановление "Северных потоков", которая выступает за восстановление партнерства с Россией", - сказал Дмитриев журналистам.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава саксонского отделения этой партии подтвердили РИА Новости, что планируют принять участие в ПМЭФ. О получении приглашения для участия в ПМЭФ также сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.