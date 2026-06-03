Рейтинг@Mail.ru
ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
08:03 03.06.2026
ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев

Дмитриев: ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев уверен, что ПМЭФ объединяет суверенные страны, готовые к развитию своих экономик на принципе партнерства.
  • Дмитриев подчеркнул, что страны Глобального Юга наращивают свою экономическую мощь и активно двигаются к партнерству с Россией.
  • В работе ПМЭФ примут участие представители 130 стран мира, в том числе из Европы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, уверен спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Он (ПМЭФ - ред.) происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям", - сказал Дмитриев журналистам в рамках форума.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ПМЭФ-2026: что это за форум, даты, программа, как туда попасть
21 мая, 19:19
По словам Дмитриева, в этом отличие ПМЭФ от других глобалистских форумов, как, например, форума в Давосе и иных, которые "показали свою несостоятельность и свою неуспешность в той идеологии, которую они продвигают".
Дмитриев подчеркнул, что страны Глобального Юга наращивают свою экономическую мощь, активно двигаются к партнерству с Россией и будут активно представлены на ПМЭФ. В работе форума примут участие представители 130 стран мира, в том числе из Европы, добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Приехавший на ПМЭФ чиновник из США рассказал о своих ожиданиях
04:44
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияДавосКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала