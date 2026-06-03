ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, уверен спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.