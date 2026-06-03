ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев уверен, что ПМЭФ объединяет суверенные страны, готовые к развитию своих экономик на принципе партнерства.
- Дмитриев подчеркнул, что страны Глобального Юга наращивают свою экономическую мощь и активно двигаются к партнерству с Россией.
- В работе ПМЭФ примут участие представители 130 стран мира, в том числе из Европы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, уверен спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Он (ПМЭФ - ред.) происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям", - сказал Дмитриев журналистам в рамках форума.
По словам Дмитриева, в этом отличие ПМЭФ от других глобалистских форумов, как, например, форума в Давосе и иных, которые "показали свою несостоятельность и свою неуспешность в той идеологии, которую они продвигают".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.