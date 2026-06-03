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Дмитриев подсчитал убытки ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:07 03.06.2026
Дмитриев подсчитал убытки ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов

Дмитриев: Европа из-за отказа от российской энергетики потеряла уже 3 трлн евро

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро.
  • Заявление было сделано в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа от российской энергетики они уже потеряли около 3 триллионов евро и фактически приводят свою экономику к коллапсу", - сказал Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума.
В этом контексте он отметил важность присутствия на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаЕвропаРоссияГерманияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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