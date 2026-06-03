Дмитриев подсчитал убытки ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.