Дмитриев подсчитал убытки ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро.
- Заявление было сделано в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В этом контексте он отметил важность присутствия на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.