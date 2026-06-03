ФМБА разрешили клиническое исследование вакцины от лихорадки Денге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФМБА получило разрешение на клиническое исследование новой вакцины против лихорадки Денге.
- В ходе доклинических испытаний вакцина показала хорошую переносимость и защитный иммунитет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Получено разрешение на проведение клинического исследования новой вакцины против лихорадки денге, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Сегодня мы получили разрешение на клиническое исследование новой инновационной вакцины против лихорадки денге, сделанной на специальной инновационной платформе рекомбинантных генноинженерных белковых вакцин", — сказала Скворцова.
Она добавила, что в ходе доклинических испытаний вакцина уже показала хорошую переносимость и защитный иммунитет.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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