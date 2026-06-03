ФМБА разрешили клиническое исследование вакцины от лихорадки Денге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Получено разрешение на проведение клинического исследования новой вакцины против лихорадки денге, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она добавила, что в ходе доклинических испытаний вакцина уже показала хорошую переносимость и защитный иммунитет.