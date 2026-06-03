Фетисов призвал отказаться от просмотра чемпионата мира по хоккею

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах в Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по хоккею нечего смотреть.