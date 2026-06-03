Фетисов призвал отказаться от просмотра чемпионата мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что на чемпионате мира по хоккею нечего смотреть.
- Фетисов считает, что нужно развивать чемпионат КХЛ и поднимать престиж внутреннего чемпионата.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах в Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по хоккею нечего смотреть.
В 2022 году после начала СВО Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях, позднее россиян не допустили к Олимпиаде-2026. Чемпионами мира 2026 года стали финны, в воскресенье в финале проходившего в Швейцарии турнира они обыграли хозяев площадки – 1:0. В матче за бронзовые медали норвежцы победили канадцев – 3:2.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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