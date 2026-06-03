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Фетисов призвал отказаться от просмотра чемпионата мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
14:13 03.06.2026 (обновлено: 14:49 03.06.2026)
Фетисов призвал отказаться от просмотра чемпионата мира по хоккею

Фетисов порекомендовал не смотреть чемпионат мира по хоккею

© РИА Новости / Алексей НикольскийВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что на чемпионате мира по хоккею нечего смотреть.
  • Фетисов считает, что нужно развивать чемпионат КХЛ и поднимать престиж внутреннего чемпионата.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах в Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по хоккею нечего смотреть.
В 2022 году после начала СВО Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях, позднее россиян не допустили к Олимпиаде-2026. Чемпионами мира 2026 года стали финны, в воскресенье в финале проходившего в Швейцарии турнира они обыграли хозяев площадки – 1:0. В матче за бронзовые медали норвежцы победили канадцев – 3:2.
"Надо развивать чемпионат КХЛ и поднимать престиж внутреннего чемпионата. Зачем нам сейчас нужен чемпионат мира? Никому не рекомендую его смотреть, просто нечего", - сказал Фетисов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ХоккейСпортВячеслав ФетисовГосдума РФМеждународная федерация хоккея (IIHF)КХЛ 2025-2026
 
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