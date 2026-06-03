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Чернышенко встретится с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:12 03.06.2026
Чернышенко встретится с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ

Чернышенко встретится с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ в пятницу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес встретится с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в рамках заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
  • Встреча состоится в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес встретится в пятницу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко в рамках заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Чернышенко. Это пятница. Он новый сопредседатель комиссии высокого уровня", - сказал Чернышенко на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. 27 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россия хочет, чтобы Венесуэла не поставляла оружие Киеву, заявил Шойгу
27 мая, 13:24
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияВенесуэлаДмитрий ЧернышенкоАлександр Щетинин
 
 
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