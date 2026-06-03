Чернышенко встретится с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес встретится с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в рамках заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
- Встреча состоится в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес встретится в пятницу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко в рамках заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"С Чернышенко. Это пятница. Он новый сопредседатель комиссии высокого уровня", - сказал Чернышенко на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.