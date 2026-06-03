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Часы с обратным ходом времени показали гостям на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:05 03.06.2026 (обновлено: 14:35 03.06.2026)
Часы с обратным ходом времени показали гостям на ПМЭФ

Часы "Ракета" с обратным ходом времени показали гостям на ПМЭФ

© Фото : Raketa Watches | Часы Ракета/TelegramЧасы "Ракета"
Часы Ракета - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Raketa Watches | Часы Ракета/Telegram
Часы "Ракета". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Петербургском международном экономическом форуме представили часы «Ракета» стоимостью 250 тысяч рублей, на которых время идет наоборот.
  • Разработчики бренда отметили, что идея часов отражает характер русского народа и является отсылкой к движению планет в Солнечной системе.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Часы "Ракета" стоимостью 250 тысяч рублей, на которых время идет наоборот, представили на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы способны решать самые трудные задачи и мыслим иначе. Время на часах идет наоборот - это отражение характера русского народа, а также отсылка к движению планет в Солнечной системе", - рассказали разработчики бренда 360.ru.
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Роботы, мудрое дерево и золотые крылья: чем удивило открытие ПМЭФ-2026
Вчера, 13:29
В центре матового циферблата "Ракеты" изображена Земля, а секундную стрелку венчает Луна.
Также на ПМЭФ российский бренд Aurus привез обновленную модель Senat Long и версию в кузове кабриолет. Автомобиль с таким дизайном можно было увидеть на инаугурации президента в 2024 году. На стенде в Гараже особого назначения также показали кабриолет ЗИС-110Б, который в 1950-х годах участвовал в парадах Победы в Москве.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Александр Беглов: ПМЭФ остается ключевым событием для экономики Петербурга
Вчера, 13:00
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссия
 
 
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