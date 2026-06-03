Часы с обратным ходом времени показали гостям на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Петербургском международном экономическом форуме представили часы «Ракета» стоимостью 250 тысяч рублей, на которых время идет наоборот.
- Разработчики бренда отметили, что идея часов отражает характер русского народа и является отсылкой к движению планет в Солнечной системе.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Часы "Ракета" стоимостью 250 тысяч рублей, на которых время идет наоборот, представили на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы способны решать самые трудные задачи и мыслим иначе. Время на часах идет наоборот - это отражение характера русского народа, а также отсылка к движению планет в Солнечной системе", - рассказали разработчики бренда 360.ru.
Также на ПМЭФ российский бренд Aurus привез обновленную модель Senat Long и версию в кузове кабриолет. Автомобиль с таким дизайном можно было увидеть на инаугурации президента в 2024 году. На стенде в Гараже особого назначения также показали кабриолет ЗИС-110Б, который в 1950-х годах участвовал в парадах Победы в Москве.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.