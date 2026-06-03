Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тревожное заявление после налета БПЛА на Петербург - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 03.06.2026 (обновлено: 13:57 03.06.2026)
На Западе сделали тревожное заявление после налета БПЛА на Петербург

Диесен обвинил страны Прибалтики в помощи ВСУ с налетом БПЛА на Петербург

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен утверждает, что балтийские страны помогли украинским военным совершить налет беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Диесен считает, что участие государств Прибалтики в атаках означает пересечение линии между прокси-конфликтом и прямой войной.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Балтийские страны помогли украинским военным совершить налет беспилотников на Санкт-Петербург, утверждает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«

"Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках, поэтому линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Все это обернется катастрофой", — написал он в социальной сети X.

Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В США выступили со срочным заявлением о России после ударов по Украине
Вчера, 09:36
Пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Работает оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Прямо на границе". СМИ рассказали, что Британия устроила против России
Вчера, 09:06
 
В миреСанкт-ПетербургПрибалтикаЭстонияНиколай ПатрушевАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала