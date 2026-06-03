На Западе сделали тревожное заявление после налета БПЛА на Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен утверждает, что балтийские страны помогли украинским военным совершить налет беспилотников на Санкт-Петербург.
- Диесен считает, что участие государств Прибалтики в атаках означает пересечение линии между прокси-конфликтом и прямой войной.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Балтийские страны помогли украинским военным совершить налет беспилотников на Санкт-Петербург, утверждает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
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"Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках, поэтому линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Все это обернется катастрофой", — написал он в социальной сети X.
Пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Работает оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.