ПВО сбила 50 БПЛА над территорией Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 50 беспилотников над территорией Ленинградской области.
- Боевая работа по сбитию беспилотников продолжается.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбито 50 беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор Александр Дрозденко.
"Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал он.
Угроза БПЛА объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.