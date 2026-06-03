ПВО сбила 30 БПЛА над Ленинградской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силами ПВО сбито 30 беспилотников над территорией Ленинградской области.
- О происшествии сообщил губернатор Александр Дрозденко.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили 30 беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".
"На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области", — написал он.
Угроза БПЛА объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.