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ПВО сбила 30 БПЛА над Ленинградской областью - РИА Новости, 03.06.2026
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05:49 03.06.2026 (обновлено: 06:11 03.06.2026)
ПВО сбила 30 БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленинградской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силами ПВО сбито 30 беспилотников над территорией Ленинградской области.
  • О происшествии сообщил губернатор Александр Дрозденко.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили 30 беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".
"На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области", — написал он.
Угроза БПЛА объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьБезопасностьАлександр Дрозденко
 
 
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