ПВО сбила три БПЛА над Ленинградской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили три БПЛА над территорией Ленинградской области.
- Боевая работа по сбитию БПЛА продолжается.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Боевая работа продолжается", - добавил он на платформе "Макс".
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.