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ПВО сбила три БПЛА над Ленинградской областью - РИА Новости, 03.06.2026
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04:03 03.06.2026 (обновлено: 05:40 03.06.2026)
ПВО сбила три БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили три БПЛА над территорией Ленинградской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили три БПЛА над территорией Ленинградской области.
  • Боевая работа по сбитию БПЛА продолжается.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Боевая работа продолжается", - добавил он на платформе "Макс".
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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