Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел встречу с министром обороны Таджикистана - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 03.06.2026
Белоусов провел встречу с министром обороны Таджикистана

Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой МО Таджикистана Собирзодой

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой.
  • Белоусов отметил, что совместная работа оборонных ведомств России и Таджикистана направлена на повышение боевого потенциала таджикистанской армии.
  • Эмомали Собирзода поблагодарил Андрея Белоусова за помощь в развитии вооруженных сил Таджикистана и подготовке квалифицированных военных кадров.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой, они обсудили совместную работу оборонных ведомств двух стран, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Эмомали Собирзодой", - говорится в сообщении.
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером
26 декабря 2025, 08:40
Белоусов отметил, что сотрудничество двух стран в военной области является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центральной Азии. По его словам, совместная работа по линии оборонных ведомств направлена на повышение боевого потенциала таджикистанской армии. Кроме того, он подчеркнул, что осуществляется обмен боевым опытом, подготовка войск и обучение военнослужащих.
"Важное место в данном процессе занимает обеспечение функционирования 201-й гвардейской российской военной базы и укрепление её возможностей", – добавил Белоусов.
Собирзода, в свою очередь, поблагодарил Белоусова за помощь по развитию вооруженных сил Таджикистана и подготовку квалифицированных военных кадров.
"Хотел бы отметить динамику развития нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", – сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Рахмон рассказал об отношениях России и Таджикистана
27 ноября 2025, 13:16
 
В миреРоссияТаджикистанЦентральная АзияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала