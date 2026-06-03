Белоусов провел встречу с министром обороны Таджикистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой.
- Белоусов отметил, что совместная работа оборонных ведомств России и Таджикистана направлена на повышение боевого потенциала таджикистанской армии.
- Эмомали Собирзода поблагодарил Андрея Белоусова за помощь в развитии вооруженных сил Таджикистана и подготовке квалифицированных военных кадров.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой, они обсудили совместную работу оборонных ведомств двух стран, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Эмомали Собирзодой", - говорится в сообщении.
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Белоусов отметил, что сотрудничество двух стран в военной области является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центральной Азии. По его словам, совместная работа по линии оборонных ведомств направлена на повышение боевого потенциала таджикистанской армии. Кроме того, он подчеркнул, что осуществляется обмен боевым опытом, подготовка войск и обучение военнослужащих.
"Важное место в данном процессе занимает обеспечение функционирования 201-й гвардейской российской военной базы и укрепление её возможностей", – добавил Белоусов.
Собирзода, в свою очередь, поблагодарил Белоусова за помощь по развитию вооруженных сил Таджикистана и подготовку квалифицированных военных кадров.
"Хотел бы отметить динамику развития нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", – сказал он.
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