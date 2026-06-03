Белоусов провел встречу с министром обороны Таджикистана

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой.

Белоусов отметил, что совместная работа оборонных ведомств России и Таджикистана направлена на повышение боевого потенциала таджикистанской армии.

Эмомали Собирзода поблагодарил Андрея Белоусова за помощь в развитии вооруженных сил Таджикистана и подготовке квалифицированных военных кадров.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой, они обсудили совместную работу оборонных ведомств двух стран, сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Эмомали Собирзодой", - говорится в сообщении

Белоусов отметил, что сотрудничество двух стран в военной области является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центральной Азии . По его словам, совместная работа по линии оборонных ведомств направлена на повышение боевого потенциала таджикистанской армии. Кроме того, он подчеркнул, что осуществляется обмен боевым опытом, подготовка войск и обучение военнослужащих.

"Важное место в данном процессе занимает обеспечение функционирования 201-й гвардейской российской военной базы и укрепление её возможностей", – добавил Белоусов.

Собирзода, в свою очередь, поблагодарил Белоусова за помощь по развитию вооруженных сил Таджикистана и подготовку квалифицированных военных кадров.