Беглов рассказал о стратегии развития "Ленфильма" до 2030 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о стратегии развития киностудии «Ленфильм» как центра исторического и патриотического кино до 2030 года.
- Стратегия предусматривает организацию полного цикла кинопроизводства, включая создание сценариев и постпродакшн, а также формирование системы производства фильмов, отражающих культурные, исторические и патриотические ценности России.
- «Ленфильм» будет преобразован в культурно-выставочный центр и платформу для поддержки талантливых дебютантов, при этом планируется модернизация и расширение технической базы киностудии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Долгосрочная стратегия развития киностудии "Ленфильм" как центра исторического и патриотического кино предусматривает организацию полного цикла кинопроизводства, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Мы представили стратегию развития киностудии до 2030 года. Чтобы восстановить статус ведущего центра национального кинематографа, необходимо обеспечить на "Ленфильме" полный цикл кинопроизводства, от создания сценариев до постпродакшна", – сказал он.
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Как отметил Беглов, в рамках развития киностудии важно "с первых же шагов" формировать устойчивую систему производства фильмов, отражающих культурные, исторические и патриотические ценности России. Одновременно "Ленфильм" станет и культурно-выставочным центром для организации экспозиций патриотической направленности, а также тематических кинопоказов и кинофестивалей.
"Другая обязательная составляющая стратегии – образовательное направление. Мы видим "Ленфильм" городской, а затем общероссийской и международной платформой для поддержки талантливых дебютантов", – отметил губернатор.
Он признался, что городские власти рассчитывают вернуть киностудии роль традиционной точки притяжения для всей кинематографической отрасли.
По словам Беглова, превращение "Ленфильма" в современный центр кинопроизводства полного цикла будет сопровождаться комплексной модернизацией и расширением технической базы.
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"Такой план разработан, он охватывает всю инфраструктуру "Ленфильма", от центральных павильонов и административных зданий до производственных площадок в Ленинградской области", – отметил Беглов.
Он добавил, что в настоящее время власти Петербурга совместно с Минкультуры РФ реализуют и план финансового оздоровления киностудии.
История киностудии насчитывает больше 100 лет. Здесь прошел первый в стране кинопоказ, работали великие режиссеры и актеры. В целом на "Ленфильме" снято более 1,5 тысяч фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе такие картины, как "Чапаев", "Небесный тихоход", "Золушка", "Петр Первый", "Гамлет", "Собачье сердце".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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