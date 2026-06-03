Рейтинг@Mail.ru
В Счетной палате заявили о снижении уровня бедности среди многодетных семей - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
20:42 03.06.2026
В Счетной палате заявили о снижении уровня бедности среди многодетных семей

РИА Новости: уровень бедность среди многодетных семей сократилась в 2,5 раза

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Счетной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень бедности среди многодетных семей в России за последние пять лет сократился почти в 2,5 раза благодаря действующим мерам поддержки.
  • С 2023 года введено единое пособие при рождении и воспитании ребенка, которое в 2025 году выплатили в отношении 11,7 миллиона детей и более 440 тысяч беременных женщин.
  • Самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми остается материнский капитал, сертификаты на который получили более 15 миллионов семей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень бедности среди многодетных семей в России за последние пять лет сократился почти в 2,5 раза благодаря действующим мерам поддержки, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
"Меры государственной поддержки дают результат. С 2020 года общий уровень бедности в России сократился почти в два раза – с 12,2% до 6,7%. А среди многодетных семей бедность снизилась с 38,1% до 16,2%", - сказала Изотова.
Врач проводит осмотр пациентки - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В Счетной палате назвали размер максимальной декретной выплаты в России
Вчера, 08:40
В указе президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" определено, что уровень бедности многодетных семей должен быть снижен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.
Значительное влияние на повышение доходов семей, по словам Изотовой, оказало введение с 2023 года единого пособия при рождении и воспитании ребенка. "Только в 2025 году его выплатили в отношении 11,7 миллиона детей, а также его получили более 440 тысяч беременных женщин", - сообщила она.
Зампред Счетной палаты также напомнила, что с 2026 года для семей с двумя и более детьми введен налоговый вычет – возврат части уплаченного за год НДФЛ. "Ожидаем, что и эта мера даст свои результаты", - сказала Изотова.
Кроме того, в последнее время были существенно расширены меры поддержки для женщин, удостоившихся звания "Мать-героиня".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Голикова оценила снижение уровня бедности в России
1 мая, 18:21
Но самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми, по данным Счетной палаты, остается материнский капитал. "По состоянию на 1 января 2026 года за все время действия программы сертификаты получили более 15 миллионов семей. В Социальный фонд ежегодно поступает более 2 миллионов обращений за распоряжением этими средствами", - рассказала Изотова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 июня.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Счетная палата назвала самые популярные у россиян соцконтракты
23 апреля, 01:02
 
ПМЭФ-2026ОбществоРоссияГалина ИзотоваСчетная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала