В Счетной палате заявили о снижении уровня бедности среди многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Уровень бедности среди многодетных семей в России за последние пять лет сократился почти в 2,5 раза благодаря действующим мерам поддержки.

С 2023 года введено единое пособие при рождении и воспитании ребенка, которое в 2025 году выплатили в отношении 11,7 миллиона детей и более 440 тысяч беременных женщин.

Самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми остается материнский капитал, сертификаты на который получили более 15 миллионов семей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень бедности среди многодетных семей в России за последние пять лет сократился почти в 2,5 раза благодаря действующим мерам поддержки, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.

"Меры государственной поддержки дают результат. С 2020 года общий уровень бедности в России сократился почти в два раза – с 12,2% до 6,7%. А среди многодетных семей бедность снизилась с 38,1% до 16,2%", - сказала Изотова

В указе президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" определено, что уровень бедности многодетных семей должен быть снижен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

Значительное влияние на повышение доходов семей, по словам Изотовой, оказало введение с 2023 года единого пособия при рождении и воспитании ребенка. "Только в 2025 году его выплатили в отношении 11,7 миллиона детей, а также его получили более 440 тысяч беременных женщин", - сообщила она.

Зампред Счетной палаты также напомнила, что с 2026 года для семей с двумя и более детьми введен налоговый вычет – возврат части уплаченного за год НДФЛ. "Ожидаем, что и эта мера даст свои результаты", - сказала Изотова.

Кроме того, в последнее время были существенно расширены меры поддержки для женщин, удостоившихся звания "Мать-героиня".

Но самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми, по данным Счетной палаты, остается материнский капитал. "По состоянию на 1 января 2026 года за все время действия программы сертификаты получили более 15 миллионов семей. В Социальный фонд ежегодно поступает более 2 миллионов обращений за распоряжением этими средствами", - рассказала Изотова.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.