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"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ Azimut в новом цвете - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:20 03.06.2026
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ Azimut в новом цвете

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные версии автомобилей и Azimut в новом цвете

© РИА НовостиАвтомобиль Azimut в новом цвете на ПМЭФ
Автомобиль Azimut в новом цвете на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Автомобиль Azimut в новом цвете на ПМЭФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ гоночные версии автомобилей Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете «Серенада».
  • Гоночные модели Iskra Cup и Vesta TCR оснащены специальными сиденьями-ковшами и металлическими распорками в кузове.
  • Помимо гоночных моделей, на форуме представлены ВАЗ-2101 и обновленная Niva Legend.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета "Серенада", передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили, предназначенные для гонок, называются Iskra Cup и Vesta TCR, в их салонах установлены специальные гоночные сиденья-ковши, а кузов изнутри укреплен металлическими распорками.
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Lada Azimut в этом году представлена в абсолютно новом цвете морской волны, который называется "Серенада". А в прошлом году производитель представил этот автомобиль бежевого цвета "Гоби".
Помимо этого, посетители форума могут познакомиться с одним из первых автомобилей, выпущенным на заводе в Тольятти - ВАЗ-2101 - и обновленной Niva Legend.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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