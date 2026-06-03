Автомобиль Azimut в новом цвете на ПМЭФ

Автомобиль Azimut в новом цвете на ПМЭФ

© РИА Новости Автомобиль Azimut в новом цвете на ПМЭФ

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ Azimut в новом цвете

Краткий пересказ от РИА ИИ «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ гоночные версии автомобилей Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете «Серенада».

Гоночные модели Iskra Cup и Vesta TCR оснащены специальными сиденьями-ковшами и металлическими распорками в кузове.

Помимо гоночных моделей, на форуме представлены ВАЗ-2101 и обновленная Niva Legend.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета "Серенада", передает корреспондент РИА Новости.

Автомобили, предназначенные для гонок, называются Iskra Cup и Vesta TCR, в их салонах установлены специальные гоночные сиденья-ковши, а кузов изнутри укреплен металлическими распорками.

Lada Azimut в этом году представлена в абсолютно новом цвете морской волны, который называется "Серенада". А в прошлом году производитель представил этот автомобиль бежевого цвета "Гоби".

Помимо этого, посетители форума могут познакомиться с одним из первых автомобилей, выпущенным на заводе в Тольятти - ВАЗ-2101 - и обновленной Niva Legend.