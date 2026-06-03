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Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и версию кабриолет - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
09:59 03.06.2026 (обновлено: 10:10 03.06.2026)

Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и версию кабриолет

© РИА НовостиAurus Senat на стенде бренда на Петербургском международном экономическом форуме
Aurus Senat на стенде бренда на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Aurus Senat на стенде бренда на Петербургском международном экономическом форуме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский автомобильный бренд Aurus представил на ПМЭФ обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет.
  • Модель Senat Long впервые демонстрируется широкой публике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский автомобильный бренд Aurus показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет, передает корреспондент РИА Новости.
Aurus Senat с обновленным внешним видом ранее можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году, а Senat Long и вовсе впервые демонстрируется широкой публике.
© РИА НовостиКабриолет ЗИС-110Б на Петербургском международном экономическом форуме
Кабриолет ЗИС-110Б на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Кабриолет ЗИС-110Б на Петербургском международном экономическом форуме
Также на стенде бренда в Гараже особого назначения представлены Senat в модификации кабриолет и кабриолет ЗИС-110Б, служивший на парадах Победы в Москве в пятидесятые годы.
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