Пушилин рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ по автобусу в ДНР десять человек госпитализированы.
- Пушилин сообщил, что регион предоставит всю необходимую помощь родственникам пострадавших.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Десять человек госпитализированы в результате атаки ВСУ по автобусу утром в среду в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Денис Пушилин.
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"Десять человек госпитализированы, все необходимое им предоставлено. Более того, регион предоставит всю необходимую помощь родственникам, которые прибудут в регион, для размещения", - сказал Пушилин.