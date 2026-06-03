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Пушилин рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу - РИА Новости, 03.06.2026
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15:55 03.06.2026 (обновлено: 16:03 03.06.2026)
Пушилин рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

РИА Новости: Пушилин сообщил о 10 госпитализированных после атаки ВСУ на автобус

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ по автобусу в ДНР десять человек госпитализированы.
  • Пушилин сообщил, что регион предоставит всю необходимую помощь родственникам пострадавших.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Десять человек госпитализированы в результате атаки ВСУ по автобусу утром в среду в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Денис Пушилин.
«
"Десять человек госпитализированы, все необходимое им предоставлено. Более того, регион предоставит всю необходимую помощь родственникам, которые прибудут в регион, для размещения", - сказал Пушилин.
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Состояние одного пострадавшего при атаке на автобус в ДНР тяжелое
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ПМЭФ-2026Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинУкраинаПроисшествия
 
 
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