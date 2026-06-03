Арнальди вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маттео Арнальди вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
- Маттео Берреттини снялся с матча из-за травмы при счете 7:5, 5:2 в пользу Арнальди.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции после решения соотечественника Маттео Берреттини сняться по ходу матча из-за травмы.
Берреттини отказался от продолжения борьбы при счете 7:5, 5:2 в пользу Арнальди. Встреча продолжалась 2 часа. При счете 2:1 в пользу Арнальди во втором сете Берреттини брал медицинский таймаут и покидал корт.
25-летний Арнальди прежде не проходил дальше четвертого круга на турнирах Большого шлема.
В полуфинале соперником Арнальди станет соотечественник Флавио Коболли (10-й номер посева). В другом полуфинале сыграют чех Якуб Меншик (26) и представитель Германии Александр Зверев (2).