В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты от фракции "Новые люди" предложили не отказывать абитуриентам в вузах из-за опечаток в аттестате.

Абитуриент будет вправе подать заявление и участвовать в конкурсе при представлении имеющегося аттестата, сведений о подаче заявления на исправление ошибки или выдачу дубликата, а также справки образовательной организации либо подтверждения из государственной информационной системы о факте получения соответствующего уровня образования.

Депутаты предложили ввести в суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах" отдельный статус заявления, например "документ об образовании требует уточнения".

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не отказывать абитуриентам в вузах из-за опечаток в аттестате, если факт получения среднего общего образования может быть подтвержден официально.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления в порядке приема в вузы специального правила, согласно которому наличие технической ошибки или опечатки в школьном аттестате не является самостоятельным основанием для отказа в приеме заявления и документов", - сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что это касается ситуаций, когда факт получения среднего общего образования может быть подтвержден образовательной организацией или государственной информационной системой.

Инициативой предусматривается, что абитуриент будет вправе подать заявление и участвовать в конкурсе при представлении имеющегося аттестата, сведений о подаче заявления на исправление ошибки или выдачу дубликата, а также справки образовательной организации либо подтверждения из государственной информационной системы о факте получения соответствующего уровня образования.

Депутаты также предложили ввести в суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах" отдельный статус заявления, например "документ об образовании требует уточнения", чтобы приемная комиссия видела, что ошибка находится в процессе исправления, а абитуриент сохранял возможность участвовать в приемной кампании до представления исправленного документа или подтверждения сведений через государственные информационные системы.