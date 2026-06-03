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В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате - РИА Новости, 03.06.2026
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14:45 03.06.2026 (обновлено: 14:59 03.06.2026)
В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате

РИА Новости: в ГД призвали не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПриемная комиссия
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты от фракции "Новые люди" предложили не отказывать абитуриентам в вузах из-за опечаток в аттестате.
  • Абитуриент будет вправе подать заявление и участвовать в конкурсе при представлении имеющегося аттестата, сведений о подаче заявления на исправление ошибки или выдачу дубликата, а также справки образовательной организации либо подтверждения из государственной информационной системы о факте получения соответствующего уровня образования.
  • Депутаты предложили ввести в суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах" отдельный статус заявления, например "документ об образовании требует уточнения".
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не отказывать абитуриентам в вузах из-за опечаток в аттестате, если факт получения среднего общего образования может быть подтвержден официально.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления в порядке приема в вузы специального правила, согласно которому наличие технической ошибки или опечатки в школьном аттестате не является самостоятельным основанием для отказа в приеме заявления и документов", - сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что это касается ситуаций, когда факт получения среднего общего образования может быть подтвержден образовательной организацией или государственной информационной системой.
Инициативой предусматривается, что абитуриент будет вправе подать заявление и участвовать в конкурсе при представлении имеющегося аттестата, сведений о подаче заявления на исправление ошибки или выдачу дубликата, а также справки образовательной организации либо подтверждения из государственной информационной системы о факте получения соответствующего уровня образования.
Депутаты также предложили ввести в суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах" отдельный статус заявления, например "документ об образовании требует уточнения", чтобы приемная комиссия видела, что ошибка находится в процессе исправления, а абитуриент сохранял возможность участвовать в приемной кампании до представления исправленного документа или подтверждения сведений через государственные информационные системы.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных абитуриентов, снизить риск пропуска сроков приемной кампании по независящим от них причинам, обеспечить единый подход вузов к работе с техническими ошибками в аттестатах, а также уменьшить число спорных ситуаций между поступающими, школами и приемными комиссиями.
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