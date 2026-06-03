Система трансграничных расчетов А7 открыла стенд на ПМЭФ-2026

С.- ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Российская система международных расчетов А7, созданная при участии Банка ПСБ для проведения трансграничных расчетов, открыла стенд на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе торжественного мероприятия председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал о планах обеих компаний, связанных с участием в деловой программе.

"Перед ПСБ всегда стояли государственные задачи, в том числе связанные с ОПК. Мы первые, кто начал работать на территории воссоединенных субъектов, сегодня занимаем здесь большую часть рынка и обслуживаем население почти в 500 офисах. И, конечно, еще одна важная тема в условиях ограничений — международные расчеты. Это большая государственная задача, и мы приняли в ней активное участие. Поэтому я очень рад, что за менее чем два года компания А7 достигла такого уровня, а перспектив, мне кажется, намного больше", – отметил глава ПСБ.

Генеральный директор А7 Илан Шор подчеркнул, что альтернативная система трансграничных платежей сегодня работает по всему миру и продолжает успешно развиваться.

"Когда создавали компанию А7, мы говорили, что это решение насущных проблем. Сейчас это альтернативная система международных расчетов, которая активно развивается во всем мире. Люди в разных странах сегодня очень часто платят через агентский механизм по многим причинам: удобство, качество, скорость, цена. Нас никто не учил, как создавать такую компанию. Мы двигались вперед, как оказалось, правильным путем и слушали советы наших клиентов. Я хочу сказать большое спасибо коллективам А7 и коллективу банка ПСБ, которые совместно создали этот проект", – отметил Шор на открытии стенда компании.

Все дни работы ПМЭФ-2026 на стенде А7 можно будет узнать о проектах компании, доступных бизнесу инструментах международных расчетов и инвестиций.