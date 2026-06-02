В "Зените" не исключили продажи футболистов сборной Бразилии после ЧМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Петербургский "Зенит" будет готов продать бразильских футболистов Дугласа Сантоса и Луиса Энрике после чемпионата мира в случае поступления выгодного предложения, сообщил РИА Новости председатель правления клуба Константин Зырянов.
Сантос и Луис Энрике вошли в состав сборной Бразилии на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
"Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, что, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать", - сказал Зырянов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Сантос представляет "Зенит" с 2019 года, 32-летний защитник является капитаном клуба. В составе петербуржцев он стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и пять раз завоевал Суперкубок России. В октябре 2024 года он получил российский паспорт, но позднее вернул себе бразильское спортивное гражданство.
Луису Энрике 25 лет, он выступает за "Зенит" с 2025 года и в прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат России.
Петербургский международный экономический форум пройдет 3-6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.