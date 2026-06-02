В "Зените" не исключили продажи футболистов сборной Бразилии после ЧМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Петербургский "Зенит" будет готов продать бразильских футболистов Дугласа Сантоса и Луиса Энрике после чемпионата мира в случае поступления выгодного предложения, сообщил РИА Новости председатель правления клуба Константин Зырянов.

Луису Энрике 25 лет, он выступает за "Зенит" с 2025 года и в прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат России.