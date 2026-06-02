Удар по ЗАЭС Украина могла готовить вместе с Британией, считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Провокацию с атакой беспилотником по зданию энергоблока на Запорожской АЭС (ЗАЭС) планировал и разрабатывал Киев под британским кураторством, поделился мнением в беседе с РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.