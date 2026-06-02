Рейтинг@Mail.ru
Удар по ЗАЭС Украина могла готовить вместе с Британией, считает эксперт - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 02.06.2026
Удар по ЗАЭС Украина могла готовить вместе с Британией, считает эксперт

Карчаа: Удар по ЗАЭС Украина могла готовить вместе с Британией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Провокацию с атакой беспилотника по зданию энергоблока на Запорожской АЭС планировал и разрабатывал Киев под британским кураторством, поделился мнением эксперт в области атомной энергетики Ренат Карчаа.
  • Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, но обошлось без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон остался в норме.
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публично дать оценку действиям Киева в отношении Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Провокацию с атакой беспилотником по зданию энергоблока на Запорожской АЭС (ЗАЭС) планировал и разрабатывал Киев под британским кураторством, поделился мнением в беседе с РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Реактор ЗАЭС чудом не пострадал в ходе недавнего удара ВСУ, заявил Небензя
1 июня, 23:28
"По моей информации, планирование этих крайне опасных и чреватых провокаций и ударов осуществляют британцы. Во-первых, совершенно очевидно, что режим на Украине изначально не субъектен. А во-вторых, британцам, как и всем остальным представителям западной партии войны абсолютно все равно, что произойдет с Украиной, что будет с украинцами в случае катастрофы на Запорожской АЭС. Для них украинцы - расходный материал", - сказал Карчаа.
Западные "режиссеры" прекрасно понимают риски таких ударов по турбинному залу энергоблока, которые грозят ядерным инцидентом, их планы и действия циничны и варварские, отметил он.
Лихачев и Гросси по телефону в понедельник обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев потребовал от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара, сообщил ранее "Росатом".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
МИД: МАГАТЭ придется назвать вещи своими именами из-за атак ВСУ на ЗАЭС
1 июня, 18:41
 
В миреКиевРеспублика КрымУкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала