Краткий пересказ от РИА ИИ
- Провокацию с атакой беспилотника по зданию энергоблока на Запорожской АЭС планировал и разрабатывал Киев под британским кураторством, поделился мнением эксперт в области атомной энергетики Ренат Карчаа.
- Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, но обошлось без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон остался в норме.
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публично дать оценку действиям Киева в отношении Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Провокацию с атакой беспилотником по зданию энергоблока на Запорожской АЭС (ЗАЭС) планировал и разрабатывал Киев под британским кураторством, поделился мнением в беседе с РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
"По моей информации, планирование этих крайне опасных и чреватых провокаций и ударов осуществляют британцы. Во-первых, совершенно очевидно, что режим на Украине изначально не субъектен. А во-вторых, британцам, как и всем остальным представителям западной партии войны абсолютно все равно, что произойдет с Украиной, что будет с украинцами в случае катастрофы на Запорожской АЭС. Для них украинцы - расходный материал", - сказал Карчаа.
Западные "режиссеры" прекрасно понимают риски таких ударов по турбинному залу энергоблока, которые грозят ядерным инцидентом, их планы и действия циничны и варварские, отметил он.
Лихачев и Гросси по телефону в понедельник обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев потребовал от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара, сообщил ранее "Росатом".