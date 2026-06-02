Усика обязали провести защиту титула против Кабайела

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Всемирный боксерский совет (WBC) обязал украинца Александра Усика провести защиту чемпионского титула в тяжелом весе против немца Агита Кабайела, сообщил президент организации Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.

В активе 33-летнего Кабайела 27 побед и ни одного поражения. Он является действующим временным чемпионом WBC в тяжелом весе.