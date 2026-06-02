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Усика обязали провести защиту титула против Кабайела - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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12:03 02.06.2026 (обновлено: 12:07 02.06.2026)
Усика обязали провести защиту титула против Кабайела

WBC обязал Усика провести защиту титула в тяжелом весе против Кабайела

© Соцсети боксераАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Соцсети боксера
Александр Усик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Александра Усика провести защиту чемпионского титула в тяжелом весе против Агита Кабайела.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Всемирный боксерский совет (WBC) обязал украинца Александра Усика провести защиту чемпионского титула в тяжелом весе против немца Агита Кабайела, сообщил президент организации Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.
23 мая Усик судейским решением победил нидерландского кикбоксера Рика Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) и защитил чемпионский титул WBC.
"WBC принял решение в пользу добровольной защиты пояса Усиком, после чего победитель должен был встретиться с Кабайелом. Бой был назначен и является обязательным для Усика. Кстати, я радуюсь. Я должен радоваться. Все критиковали WBC за то, что мы разрешили и санкционировали его бой с Верхувеном за пояс, и теперь я могу с гордостью сказать, что мы приняли правильное решение", - сказал Сулейман.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF). Ранее IBF сообщила, что при победе украинца организация назначит ему обязательный титульный бой через 180 дней.
В активе 33-летнего Кабайела 27 побед и ни одного поражения. Он является действующим временным чемпионом WBC в тяжелом весе.
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