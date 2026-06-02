Путин призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка.
- В прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал федеральные вузы открывать самостоятельные факультеты русского языка и литературы.
Президент РФ отметил, что во многих российских вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская на равных входят в один филологический факультет, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.
"Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы", - сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.
Он отметил, что прежде всего к такой инициативе должны присоединиться вузы, где готовят будущих педагогов-словесников.