Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду встретится с лидером Танзании - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 02.06.2026
Путин в среду встретится с лидером Танзании

Ушаков: Путин в среду встретится с Хассан

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня.
  • Президент России Владимир Путин встретится с ней в среду, 5 июня, в Георгиевском зале Кремля.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня, президент РФ Владимир Путин встретится с ней в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"У нас будет 3-5 июня государственный визит президента Объединенной Республики Танзании, приедет к нам нам Самия Сулуху Хассан. Она одержала убедительную победу в конце прошлого года на выборах... Поскольку этот визит государственный, будет пышная традиционная церемония официальной встречи в Георгиевском зале Кремля, лидеры поприветствуют друг друга", - сказал Ушаков журналистам.
Перед церемонией Хассан примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата, уточнил Ушаков.
Он отметил, что диалог об организации государственного визита президента Танзании в Россию шел с конца 2025 года. Он в том числе будет посвящен 65-летию установления российско-танзанийских отношений.
Морское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Между Россией и Танзанией запустят прямые рейсы
27 мая, 21:42
 
ТанзанияРоссияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала