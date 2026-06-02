Путин в среду встретится с лидером Танзании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня.
- Президент России Владимир Путин встретится с ней в среду, 5 июня, в Георгиевском зале Кремля.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня, президент РФ Владимир Путин встретится с ней в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"У нас будет 3-5 июня государственный визит президента Объединенной Республики Танзании, приедет к нам нам Самия Сулуху Хассан. Она одержала убедительную победу в конце прошлого года на выборах... Поскольку этот визит государственный, будет пышная традиционная церемония официальной встречи в Георгиевском зале Кремля, лидеры поприветствуют друг друга", - сказал Ушаков журналистам.
Перед церемонией Хассан примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата, уточнил Ушаков.
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