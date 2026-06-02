Путин в среду встретится с лидером Танзании

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня, президент РФ Владимир Путин встретится с ней в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.