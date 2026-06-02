Ушаков рассказал в каких областях сотрудничают Россия и Танзания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Танзания сотрудничают в области энергетики, промышленности и геологоразведки.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Танзания сотрудничают в области энергетики, промышленности и геологоразведки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В числе перспективных направлений, где мы сотрудничаем, - это энергетика, промышленность, геологоразведка, транспорт, логистика, сельское хозяйство, здравоохранение и ряд других областей и направлений", - сказал Ушаков журналистам.
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