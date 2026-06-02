Россия активно выстраивает отношения с Танзанией, заявил Ушаков

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Танзания - один из ключевых партнеров России в Африке, РФ активно выстраивает отношения с ней, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что при этом товарооборот растет, по итогам 2025 года он увеличился на 20%.