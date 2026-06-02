Россия активно выстраивает отношения с Танзанией, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танзания — один из ключевых партнеров России в Африке, с которой РФ активно выстраивает отношения.
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Танзания - один из ключевых партнеров России в Африке, РФ активно выстраивает отношения с ней, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Танзания - это один из ключевых наших партнеров на африканском континенте. Большая страна - 70 миллионов населения... Очень важное статистическое положение в Африке занимает. Мы активно выстраиваем отношения с этой страной. У нас достаточно неплохими темпами развиваются торгово-экономические отношения, хотя товарооборот в целом пока невысок, где-то до 400 миллионов долларов", - сказал Ушаков.
Он отметил, что при этом товарооборот растет, по итогам 2025 года он увеличился на 20%.
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