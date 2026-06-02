Бывший тренер "Спартака" возглавил "Болонью"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немец Доменико Тедеско назначен главным тренером итальянской «Болоньи» на два сезона с возможностью продления контракта еще на один год.
- Винченцо Итальяно покинул пост главного тренера «Болоньи» по взаимному согласию сторон в конце мая.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Немец Доменико Тедеско назначен главным тренером итальянской "Болоньи", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с Тедеско рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год. В клубе он сменит Винченцо Итальяно, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон в конце мая.
Тедеско 40 лет. Он возглавлял московский "Спартак" с осени 2019 по май 2021 года и завоевал с "красно-белыми" серебряные медали чемпионата России в сезоне-2020/21. После он тренировал "Лейпциг" и взял с ним Кубок Германии. С февраля 2023 года по январь 2025 года Тедеско занимал пост главного тренера сборной Бельгии, а с сентября по апрель работал в турецком "Фенербахче".
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