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Бывший тренер "Спартака" возглавил "Болонью" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:56 02.06.2026 (обновлено: 13:58 02.06.2026)
Бывший тренер "Спартака" возглавил "Болонью"

Экс-тренер "Спартака" Тедеско возглавил итальянский футбольный клуб "Болонья"

© Фото : Социальные сети сборной Бельгии по футболуДоменико Тедеско
Доменико Тедеско - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Бельгии по футболу
Доменико Тедеско. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немец Доменико Тедеско назначен главным тренером итальянской «Болоньи» на два сезона с возможностью продления контракта еще на один год.
  • Винченцо Итальяно покинул пост главного тренера «Болоньи» по взаимному согласию сторон в конце мая.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Немец Доменико Тедеско назначен главным тренером итальянской "Болоньи", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с Тедеско рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год. В клубе он сменит Винченцо Итальяно, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон в конце мая.
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Вчера, 08:48
"Болонья" в прошедшем сезоне заняла восьмое место в таблице Серии А.
Тедеско 40 лет. Он возглавлял московский "Спартак" с осени 2019 по май 2021 года и завоевал с "красно-белыми" серебряные медали чемпионата России в сезоне-2020/21. После он тренировал "Лейпциг" и взял с ним Кубок Германии. С февраля 2023 года по январь 2025 года Тедеско занимал пост главного тренера сборной Бельгии, а с сентября по апрель работал в турецком "Фенербахче".
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ФутболСпортРоссияГерманияБельгияДоменико ТедескоБолоньяСпартак МоскваРБ ЛейпцигСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
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