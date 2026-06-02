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Ветераны Великой Отечественной войны в Татарстане получат по 100 тыс руб - РИА Новости, 02.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
11:48 02.06.2026 (обновлено: 11:49 02.06.2026)
Ветераны Великой Отечественной войны в Татарстане получат по 100 тыс руб

Минниханов подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны в республике получат в этом году единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
Документ опубликован на сайте главы республики.
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"В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю произвести в 2026 году единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей", - говорится в тексте указа.
Согласно документу, единовременная выплата предусмотрена для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории Татарстана. Обеспечить выплаты поручено министерству труда, занятости и соцзащиты республики, финансирование - кабинету министров Татарстана.
Ранее министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова сообщала, что в настоящее время в Татарстане проживает более 5,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и более 1 тысячи вдов ветеранов, в том числе 92 фронтовика, 64 жителя блокадного Ленинграда, 77 бывших узников лагерей.
По ее словам, в апреле согласно указу президента Российской Федерации уже была произведена соответствующая ежегодная выплата некоторым категориям граждан ко Дню Победы. В интересах ветеранов Великой Отечественной войны реализуются различные программы медицинского и лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации, оказания социальных услуг.
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