Ветераны Великой Отечественной войны в Татарстане получат по 100 тыс руб

КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны в республике получат в этом году единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

Документ опубликован на сайте главы республики.

"В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю произвести в 2026 году единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, единовременная выплата предусмотрена для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории Татарстана. Обеспечить выплаты поручено министерству труда, занятости и соцзащиты республики, финансирование - кабинету министров Татарстана.

Ранее министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова сообщала, что в настоящее время в Татарстане проживает более 5,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и более 1 тысячи вдов ветеранов, в том числе 92 фронтовика, 64 жителя блокадного Ленинграда, 77 бывших узников лагерей.