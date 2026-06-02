Суд признал законным аннулирование бренда "Ласковый май"

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента об аннулировании товарного знака «Ласковый май».

Правовая охрана бренда была прекращена по возражению Светланы Шатуновой, вдовы Юрия Шатунова.

Роспатент согласился с аргументом, что словосочетание «Ласковый май» нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, так как это цитата из песни Кузнецова, права на которую были переданы Шатунову.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента, который в июне 2025 года аннулировал товарный знак "Ласковый май", зарегистрированный более 20 лет назад одной из организаций Андрея Разина, бывшего продюсера группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Правовая охрана бренда была прекращена по возражению Светланы Шатуновой, вдовы Юрия Шатунова . Ей после смерти певца в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения " Ласкового мая ", полученные Шатуновым в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова

Роспатент согласился с Шатуновой, что словосочетание "Ласковый май" не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как нельзя регистрировать обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Между тем, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" Кузнецова, которого о согласии не спрашивали и который в 2019 году передал права на эту и другие песни Шатунову.

Товарный знак "Ласковый май" был зарегистрирован Разиным в 2003 году на имя сочинской "Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" для широкого круга товаров и услуг. Затем права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе к Разину. Последним правообладателем был Николай Коржиков.

Коржиков в сентябре 2025 года оспорил решение Роспатента об отмене регистрации бренда в суде. Суд по во вторник завершил разбирательство.

« "По результатам рассмотрения дела Суд по интеллектуальным правам оставил заявленные требования без удовлетворения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.