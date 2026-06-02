Суд признал законным аннулирование бренда "Ласковый май"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента об аннулировании товарного знака «Ласковый май».
- Правовая охрана бренда была прекращена по возражению Светланы Шатуновой, вдовы Юрия Шатунова.
- Роспатент согласился с аргументом, что словосочетание «Ласковый май» нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, так как это цитата из песни Кузнецова, права на которую были переданы Шатунову.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента, который в июне 2025 года аннулировал товарный знак "Ласковый май", зарегистрированный более 20 лет назад одной из организаций Андрея Разина, бывшего продюсера группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Правовая охрана бренда была прекращена по возражению Светланы Шатуновой, вдовы Юрия Шатунова. Ей после смерти певца в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные Шатуновым в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова.
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Роспатент согласился с Шатуновой, что словосочетание "Ласковый май" не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как нельзя регистрировать обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Между тем, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" Кузнецова, которого о согласии не спрашивали и который в 2019 году передал права на эту и другие песни Шатунову.
Товарный знак "Ласковый май" был зарегистрирован Разиным в 2003 году на имя сочинской "Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" для широкого круга товаров и услуг. Затем права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе к Разину. Последним правообладателем был Николай Коржиков.
Коржиков в сентябре 2025 года оспорил решение Роспатента об отмене регистрации бренда в суде. Суд по во вторник завершил разбирательство.
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"По результатам рассмотрения дела Суд по интеллектуальным правам оставил заявленные требования без удовлетворения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Разин сейчас заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката семьи Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.